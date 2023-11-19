Токио, 19 ноября, 2023, 15:17 — ИА Регнум. Силы самообороны Японии провели военные учения по защите отдалённого острова Токуносима в составе архипелага Амами в Восточно-Китайском море. Об этом 19 ноября сообщил телеканал TBS.

Юрий Смитюк/ТАСС

Как заявили журналистам в военном ведомстве, манёвры завершили 11-дневные учения 05JX. Их целью была демонстрация готовности Японии защитить свои территории и инфраструктуру, в том числе атомные станции.

«Цель JX — показать, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации из-за нападения мы можем отреагировать совместными усилиями», — сказал начальник штаба Объединенного штаба Сил самообороны Ёсихидэ Ёсида.

Он также заявил, что учения провели из-за роста напряженности с Россией, Китаем и КНДР.

По сценарию учений на Токуносима остров захватили силы противника. Японские военные проводили операцию по его освобождению. В командовании заявили, что не исключают вероятности повторения подобного сценария в реальности.

В госбюджете Японии на 2023 год расходы на оборону составили 6,8 трлн иен (около $51,8 млрд). Это стало рекордным показателем для страны и превысило военные расходы в 2022 году на 25%. В августе 2023 года минобороны Японии запросило на следующий год 7,739 трлн иен (более $53 млрд). Военные расходы страны превысили 1% ВВП — уровень, который последние десятилетия считали в Токио предельным.