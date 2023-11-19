Москва, 19 ноября, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Поставки французского молодого вина в Россию упали на 40% из-за повышения пошлин для недружественных стран, но импортёры продолжают работать и запускать собственное производство.

По словам директора по импорту компании Ladoga Дмитрия Журкина, в 2023 году предприятие ввезло в Россию только 11 тыс. бутылок Божоле Нуво, что на 40% меньше, чем за аналогичный период прошедшего года.

«При этом объём импорта вин из региона Божоле вырос в 2,3 раза. Причина сокращения поставок молодого вина — его итоговая цена для покупателя», — подытожил он.

Журкин отметил, что российские виноделы тоже производят молодое вино, однако менее массово.

Руководитель винного портфеля компании Luding Евгений Щербаков подтвердил изменение цен на импортное молодое вино из-за повышения пошлин.

«В этом году Luding выпустила молодое вино собственного производства под торговой маркой Tour de Lumierе на мощностях своего многолетнего партнёра — винодельческого предприятия Olymp Winery», — рассказал он «РИА Новости».

Щербаков уточнил, что бренд успел зарекомендовать себя, о чём говорят цифры продаж на уровне прошлогодних продаж французского аналога.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 года производство вина в России возросло на 45,9% в сравнении с прошедшим годом и составило 1,6 млн дал. Как сообщили в Росалкогольрегулировании, производство виноградосодержащих напитков без этилового спирта возросло на 2,8% (213,3 тысячи дал), а виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом уменьшилось на 51,1%, (3,1 тыс. дал). Общий объём производимой в России плодовой алкогольной продукции в январе уменьшился на 28% (523,5 тыс. дал), а объём производства ликерных вин увеличился на 90,1% (69,8 тыс. дал).