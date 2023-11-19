Киев, 19 ноября, 2023, 14:56 — ИА Регнум. Киеву необходимо начать мобилизацию всех украинцев в возрасте 18–20 лет, включая студентов. Об этом 19 ноября заявил командир первого батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Вооружённых сил Украины Пётр Горбатенко в интервью журналистке Наталье Мосейчук. Его слова привело украинское издание «Страна․ua» в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Надо мобилизовывать 20-летних, 18-летних. В чём проблема? Что студенты? Ну и что? Студенты не должны воевать? Должны. Они подходят… Вопрос в подходе к подготовке», — сказал он.

По словам Мосейчука, 50-летние мужчины не годятся для боевых действий, так как у них бывает много хронических заболеваний.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 19 ноября, майор ВСУ Виктор Кисиль заявил, что в украинской армии наблюдается критическая нехватка личного состава. По его словам, в случае продолжения конфликта никто из украинцев не избежит призыва в ряды ВСУ.

Экс-разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что ВСУ вынуждены будут отступать на многих направлениях на фоне отсутствия поставок оружия и нехватки живой силы. В ходе отступления из Купянска украинским войскам не хватит сил, чтобы закрыть образовавшиеся бреши, в которые начнут прорываться российские военные, добавил эксперт.