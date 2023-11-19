Москва, 19 ноября, 2023, 14:07 — ИА Регнум. Потери украинской армии за последствие сутки в зоне проведения спецоперации на купянском и краснолиманском направлениях составили 100 бойцов убитыми и ранеными. Об том 19 ноября на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Павел Лисицы/РИА Новости

На купянском направлении российские подразделения нанесли удары по местам дислокации Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Петропавловки, Синьковки, Ивановки, Берестового Харьковской области и Стельмаховки в ЛНР. Потери противника превысили 70 человек и два автомобиля. Под огонь российской авиации попали 14-я, 41-я, 43-я, 44-я механизированные и 25-я воздушно-десантной бригад ВСУ.

На краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 30 военных.

«Ударами авиации нанесено поражение живой силе и технике 117-й бригады территориальной обороны, 67-й механизированной бригадыВСУ и 31-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины», ― уточнил Конашенков.

Российские войска разгромили их в районах Ямполовки, севернее Григоровкив ДНР и Серебрянского лесничества.

Также российские военные южнее Кузьмино в ЛНР отразили атаку штурмовых групп 12-й бригады спецназначения «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее российские военные за сутки отразили пять атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) на купянском и краснолиманском направлениях, общие потери противника составили до 230 военных.

Российские силы нанесли огневое поражение подразделениям 43-й, 53-й механизированных и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в Ивановки и Загоруйковка Харьковской области, а также отразили две атаки штурмовых групп украинской армии в районе Синьковки Харьковской области.

Также за сутки 18 ноября средства противовоздушной обороны сбили две противокорабельные ракеты «Нептун» и пять снарядов системы HIMARS. Кроме того, уничтожили 20 украинских беспилотников.