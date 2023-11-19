Москва, 19 ноября, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Потери украинской армии за прошедшие сутки на донецком, южнодонецком, запорожском и херсонском направлениях в зоне специальной военной операции составили порядка 505 военных, заявил 19 ноября на брифинге официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

На донецком направлении подразделения «Южной» группировки российской армии, применяя артиллерию и тяжёлые миномётные системы, отразили за сутки шесть атак украинских штурмовиков возле населённых пунктов Клещеевка, Шумы и Марьинка в ДНР. Также российские бойцы нанесли удары по силам трёх бригад ВСУ.

«Общие потери противника на данном направлении составили более 240 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, боевая машина пехоты, два автомобиля, а также гаубица «Мста-Б», — подытожил Конашенков.

Представитель Минобороны также сообщил о нанесении ударов по подразделениям пяти бригад ВСУ бойцами группировки войск «Восток». Украинская сторона потеряла до 145 военных, два автомобиля и произведённую в Польше САУ Krab.

На запорожском направлении авиация и артиллерия российской армии нанесли удары по трём бригадам ВСУ. Потери украинской стороны составили более 100 военных, три бронемашины, 11 автомобилей и гаубица Д-30. На Херсонском направлении в ходе ударов по украинским позициям российские лётчики и артиллеристы уничтожили до 20 бойцов ВСУ, два автомобиля, гаубицу «Мста-Б» и САУ «Гвоздика».

Как сообщало ИА Регнум, майор ВСУ Виктор Кисиль 19 ноября заявил журналистам, что украинская армия испытывает нехватку военных кадров, причём, местами ситуация стала критической. Его жена добавила, что у российской армии такой проблемы нет.

Офицер украинской армии Дмитрий Костюк также 19 ноября пожаловался журналистам, что большинство прибывающих в ВСУ иностранных наёмников уезжают с Украины, столкнувшись бою с российскими бойцами. По его словам, даже иностранцы, которые до этого участвовали в военных конфликтах в других местах, разрывают контракты, поняв, с чем столкнулись.