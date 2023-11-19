Москва, 19 ноября, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили хранилище топлива авиатехники украинской армии на аэродроме «Канатово» в Кировоградской области. Об этом 19 ноября рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кадр из видео

Российские авиация, беспилотники, артиллерия и ракетные войска за сутки нанесли удары по скоплениям военной техники и живой силы противника в 111 районах.

«На аэродроме Канатово в Кировоградской области уничтожены хранилища топлива для авиатехники ВСУ. В районе города Кировограда, а также населённого пункта Ольшаница Киевской области поражены склады боеприпасов ВСУ», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 18 ноября Конашенков рассказал, что российская армия уничтожила склад боеприпасов ВСУ на аэродроме «Лозоватка» в Днепропетровской области. Военный уточнил, что также уничтожили арсеналы ВСУ у Карпиловки Киевской области, Александровки Житомирской, Волчанска в Харьковской, а также топливный склад у Выгоды в Одесской области.

Кроме того, Вооружённые силы России за сутки нанесли артиллерийские и авиаудары по личному составу ВСУ в районах островов Алексеевский и Фролова. В результате украинская армия потеряла до 75 бойцов и четыре автомобиля.