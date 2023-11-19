Белгород, 19 ноября, 2023, 14:07 — ИА Регнум. Украинская армия в ночь на 19 ноября выпустила ракету «Точка-У» по посёлку Ровеньки в Белгородской области. Об этом 19 ноября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

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«В Ровеньском районе по окраине посёлка Ровеньки выпущена ракета «Точка-У». Никто не пострадал», — написал он в сводке за 18 ноября.

В результате получили повреждения семь частных домовладений, три автомобиля, одно предприятие и линия электропередачи.

В Грайворонском округе двое мужчин пострадали в результате атаки украинского дрона на инфраструктурный объект связи. Обоих с осколочными ранениями ног доставили в больницу.

Как сообщало ИА Регнум, 17 ноября ВСУ выпустили ракету «Точка-У» по селу Золотарёвка в ДНР. Это произошло около 07:10 мск, на тот момент сообщений о применении украинскими войсками этого типа ракет не было с начала августа.

Украинские военные 18 ноября обстреляли деревню Грудская в Севском районе Брянской области. В результате этого никто не пострадал, в населённом пункте было нарушено электроснабжение.