Геническ, Херсонская область, 19 ноября, 2023, 13:42 — ИА Регнум. Шторм и ураганный ветер полностью затопили набережную и пляж Геническа Херсонской области. Как стало известно 19 ноября, ветер и сильное волнение моря наблюдаются с предшествующей ночи.

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Перед этим глава региона Владимир Сальдо сообщал, что вода подтопила отдельные участки дороги на Арабатской стрелке. В Геническе наблюдаются перебои электричества, движение на Арабатскую стрелку перекрыто из поднявшегося на 30–50 сантиметров уровня воды. Экстренные и городские службы контролируют ситуацию и просят местных жителей не ездить на Арабатскую стрелку.

Как сообщало ИА Регнум, 19 ноября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей Белгородской, Воронежской, Новосибирской и Томской областей, Краснодарского края и ряда других регионов об опасности сильных осадков и ветра. По его словам, крайне сложная погода из-за сильного ветра будет и на Азовском море. В Иркутской области ожидается ветер 28 м/с, а на Байкале его скорость составит до 32–37 м/с.

В тот же день стало известно, что в Новокузнецке женщину придавило сорванной из-за непогоды магазинной вывеской. Инцидент произошёл рядом с торговым центром «Сити Молл». Очевидцы происшествия совместными усилиями подняли упавшую вывеску и вытащили женщину, её госпитализировали.