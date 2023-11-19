Хельсинки, 19 ноября, 2023, 13:08 — ИА Регнум. На границу с Россией прибыли финские военные. Они будут вместе с пограничникам возводить заграждения на ранее закрытом контрольно-пропускном пункте «Вартиус». Об этом в интервью телеканалу Yle сообщил начальник КПП Йоуко Киннунен.

«Вооружённые силы прибыли на помощь пограничникам», ― пояснил он.

Киннунен добавил, что они строят временный барьер возле пограничных заграждений.

Как сообщало ИА Регнум, власти Финляндии объявили 16 ноября о закрытии четырёх пограничных КПП: Ваалимаа — Торфяновка, Нуйямаа — Брусничное, Иматра — Светогорск и Ниирала — Вяртсиля. Ограничения будут действовать до 18 февраля 2024 года. Как пояснили власти, такое решение они приняли из-за увеличения числа нелегальных мигрантов.

Ранее Финляндия закрыла въезд в страну автомобилям с российскими номерами и ввела запрет на пересечение границы на велосипедах.

В Хельсинки 18 ноября россияне провели перед зданием правительства Финляндии акцию против закрытия четырёх КПП на границе двух стран. На согласованную с полицией акцию вышли около 300 человек.

Более восьми тысяч жителей Финляндии подписали петицию против закрытия пограничных переходов. В преамбуле к обращению указано, что запрет на приграничное сообщение с соседней страной является нарушением прав человека.

Позднее власти Финляндии временно закрыли пятый по счёту контрольный пункт пропуска (КПП) «Вартиус» на российско-финской границе, находящийся по соседству с международным автомобильным пунктом пропуска «Люття» в Карелии. КПП перестал работать якобы из-за большой загруженности — за один день через него прошли 67 просителей убежища.