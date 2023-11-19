Москва, 19 ноября, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Организаторы конференции AI Journey по машинному обучению и искусственному интеллекту (ИИ) в Москве пригласили основателя SpaceX и Tesla, владельца соцсети X (бывш. Twitter) Илона Маска выступить на мероприятии, сообщили в пресс-службе комитета.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

На конференцию также пригласили уволенного из компании OpenAI, разработавшей нейросеть ChatGPT, Сэма Альтмана и её сооснователя Грега Брокмана.

«Приглашаем Илона Маска, Сэма Альтмана и Грега Брокмана <…> поделиться своими взглядами на будущее искусственного интеллекта, поделиться возможными инсайтами про новую нейросеть Grok, а также рассказать о создании ChatGPT», — говорится в сообщении.

О возможном участии Маска в московской конференции 13 ноября сообщили в ирландских СМИ, ссылаясь на свои источники. Комитет AI Journey в тот же день заявил, что участие бизнесмена не планируется, но, если он захочет, то его с радостью примут.

Как сообщало ИА Регнум, об увольнении Альтмана из OpenAI сообщили 17 ноября. В компании заявили, что совет директоров принял такое решение из-за «недостаточной откровенности» гендиретора. Его также исключили из совета.

Маск в апреле учредил компанию, которая, по информации The Wall Street Journal, будет работать с нейросетями. Её зарегистрировали под названием X. AI.