Киев, 19 ноября, 2023, 13:38 — ИА Регнум. За девятилетний период стремления к членству в Европейском союзе Украина не получила ничего, кроме кратного роста тарифов и цен в стране. Такое заявление сделал бывший премьер-министр Николай Азаров на странице в соцсети Facebook* (социальная сеть, принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

Известия/Тарас Петренко

Бывший премьер указал на обесценившуюся украинскую валюту и на большую часть населения Украины, живущую за гранью бедности. По его мнению, до стремления в ЕС жизнь украинцев была лучше.

«После Евромайдана и с момента «начала пути» в Европу тарифы на Украине выросли в девять раз, гривна девальвировала почти в пять раз, цены выросли почти в четыре раза, больше половины населения живёт за чертой бедности», — пояснил Азаров.

Азаров усомнился, что до конца этого года киевские власти получат одобрение начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. По его мнению, не все члены организации дадут на это согласие. Поэтому глава киевского режима Владимир Зеленский вряд ли сможет заявить украинцам в декабре, что ЕС на саммите одобрил начало переговоров с Украиной о членстве, резюмировал Азаров.

«Очевидно, что заявления Урсулы фон дер Ляйен не отображают общей позиции стран — членов ЕС в вопросе возможного членства Украины в Евросоюзе», — написал политик.

Как сообщало ИА Регнум, Азаров задался вопросом, знают ли жители Украины, что содержание офиса Зеленского обходится госбюджету в 58 тыс. долларов, или 2,1 млн гривен в час.

Вместе с тем принятие решения о начале переговоров по вступлению Украины в Евросоюз могут перенести на 2024 год. Агентство Reuters сообщило, что некоторые участники переговоров думают над тем, чтобы вернуться к вопросу о вступлении Украины в ЕС в марте 2024 года.

Прежде глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обратил внимание на несоответствие Украины критериям вступления в ЕС.