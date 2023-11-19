Париж, 19 ноября, 2023, 12:39 — ИА Регнум. Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе забил в карьере 300 голов. Этого результата он достиг быстрее, чем португальский футболист Криштиану Роналду, аргентинец Лионель Месси и бразильский нападающий Неймар. Об этом сообщил статистический портал Opta Sport в социальной сети X.

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Мбаппе оформил такое количество забитых мечей в возрасте 24 лет, тогда как Роналду, Мессси и Неймар сделали это уже по достижении 25-летия.

Кроме того, Мбаппе вышел на третье место в списке бомбардиров сборной Франции. Он забил 46 мячей за национальную команду.

Как сообщало ИА Регнум, 19 ноября сборная Франции по футболу в матче девятого тура групповой стадии отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года одержала разгромную победу над командой Гибралтара. Игра, проходившая в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера», завершилась со счетом 14:0. Эта победа для сборной Франции по футболу стала самой крупной в истории. Мбаппе в этом матче оформил хет-трик.

Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» 29 октября одержал победу над «Брестом» в матче 10-го тура чемпионата Франции. Нападающий Килиан Мбаппе оформил дубль, отличившись на 28-й и 89-й минутах. Встреча завершилась со счётом 3:2.