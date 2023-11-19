Москва, 19 ноября, 2023, 12:31 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ознакомилась со статьей, написанной президентом США Джо Байденом для издания The Washington Post (WP).

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Тот самый случай, когда хочется дождаться не анализов статьи, но автора», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

В статье Байден написал о том, что конфликты на Украине и на Ближнем Востоке приведут к большому прогрессу. По мнению 80-летнего президента США, потрясения демонстрируют уроки времени и истории. Он также подчеркнул, что решения американских властей в рамках кризисов в ЕС и на Ближнем Востоке определят будущее США.

Американский лидер также назвал причину военной поддержки Украины. По мнению Байдена, Россия на Украине, как и палестинское движение ХАМАС в Израиле, якобы пытаются стереть демократию и разрушить стабильность. При этом, он подчеркнул, что США не могут этого допустить.

Более того, Байден считает, что западная политика в отношении конфликта на Украине привела к укреплению НАТО.