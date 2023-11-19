Киев, 19 ноября, 2023, 13:19 — ИА Регнум. В одном из районов временно подконтрольного украинским войскам города Херсона прогремели взрывы. Об этом 19 ноября сообщил назначенный Киевом глава администрации города Роман Мрочко в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Днепровском районе города раздаются взрывы», — написал он.

Воздушную тревогу на подконтрольной ВСУ части Херсонской области не объявляли. Министерство обороны России не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой киевским режимом территории.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 19 ноября в Киеве и Киевской области прогремела серия взрывов. Ночью в украинской столице и столичном регионе несколько раз объявляли воздушную тревогу.

Позднее в этот же день глава военной администрации Киевской области Руслан Кравченко заявил о повреждении военного объекта в регионе. По его словам, вспыхнувший на объекте после взрыва пожар удалось потушить.