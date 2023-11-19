Москва, 19 ноября, 2023, 16:18 — ИА Регнум. Запад применил уже все возможные экономические санкции в отношении России, поэтому перешёл к силовым воздействиям руками украинских наёмников, а также к попытке разрушить отношения Москвы с партнёрами по ЕАЭС. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился доцент Финансового университета при правительстве, научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлёв.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин неспроста говорит о диверсиях со стороны Запада, так как обладает информацией о вероятности их организации. Представитель Кремля отметил, что нельзя исключать новых попыток давления на Москву со стороны Запада.

«Уже особо не придумаешь, чем ограничить. Экономические меры такого рода придумать уже сложно. Возможно, перейдут на силовые меры, но не прямые, а посредством украинских наёмников. Чтобы самим остаться как бы в стороне», — отметил Журавлёв.

По его мнению, подтверждением такого плана действий является ситуация с расследованием подрыва газопроводов «Северный поток». Так, спустя время, появились «факты», указывающие якобы на организацию подрыва украинскими диверсантами. Политолог счёл такой сценарий маловероятным, все в России это понимают, поскольку у Киева нет таких компетенций, чтобы организовать подобную масштабную операцию.

Журавлёв допустил, что в качестве санкционных мер Запад будет всё активнее замороженные средства и активы России отдавать Украине.

«Проблема в том, что они думали, что санкции развалят российскую экономику быстро, поэтому ввели максимально сразу всё, что могли. А потом по закону жанра надо нагнетать, но нагнетать нечего. В шахматах угроза страшнее исполнения. Вот они все угрозы уже использовали», — поделился мнением политолог.

Он отметил, что Запад пытается «выжать» последние ограничения со стороны Европы, используя ужесточение контроля на границах с Россией. Кроме того, ходили разговоры о полном закрытии границ для россиян, к чему близка Финляндия. Но, с другой стороны, как заметил Журавлёв, большого потока иммигрантов, именно россиян, которые хотели бы въехать в прибалтийские страны, в Европу, нет. По мнению эксперта, даже если западные страны-соседи полностью закроют границы от россиян, это ни на что не повлияет. Но остаются более значимые для России приграничные партнёры — страны ЕАЭС.

«На Западе рассматривают сейчас давление на Россию со стороны Армении и Казахстана. Поэтому усилили переговоры с этими странами. И на Армению воздействовать удастся, потому что Пашинян (премьер-министр Армении Никол Пашинян. — Прим. ред.) очень прозападный политик, поэтому с его помощью Запад может усилить давление на Россию», — отметил Журавлёв.

Он обратил внимание, что и Армения, и Казахстан сильно пострадают, если прекратят сотрудничество с Россией. Каждая из этих стран имеет большую зависимость от экономических связей с Москвой. Кроме того, народы этих стран не готовы отказаться от взаимодействия с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 11 октября заявил, что подрыв «Северных потоков» является актом терроризма на государственном уровне, но его расследование не ведётся. Он указал, что совершить такой теракт без государственной поддержки невозможно и что соответствующие обращения России, направленные в профильные ведомства Евросоюза, игнорировали.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заверил, что у Кремля есть доказательства причастности западных стран к теракту.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что призывы Запада к странам не дружить с Россией невежливы. Лавров отметил, что Запад старается «набиться в друзья» к соседям России при условии, что они разорвут отношения с Москвой, а Россия, в свою очередь, никогда не дружит против каких-либо стран. По мнению министра, подобный подход западных элит является «чисто неоколониальным».