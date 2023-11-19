Москва, 19 ноября, 2023, 12:20 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 19 ноября описал формулу американской доктрины безопасности. Так он прокомментировал слова президента США Джо Байдена о пользе конфликтов на Украине и в секторе Газа.

Иван Шилов ИА Регнум

Отметив его слова о том, что большие потрясения могут в итоге сделать США более защищёнными, Медведев заявил, что это не может быть ни оговоркой, ни «старческим бредом».

«Деньги + кровь = хорошие инвестиции. Очень по-американски. Без комментариев», — написал замглавы Совбеза на своей странице в VK.

Как сообщало ИА Регнум, Байден назвал конфликты на Ближнем Востоке и вокруг Украины «огромным прогрессом» для мира. Американский лидер пояснил, что большие трагедии и потрясения могут привести к прогрессу, что демонстрируют исторические события. Глава государства призвал США не терять решимости и добиваться указанных целей и отметил, что его администрация планирует проводить описанную стратегию «на Ближнем Востоке, в Европе и по всему миру».