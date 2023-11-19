Киев, 19 ноября, 2023, 12:02 — ИА Регнум. В Киевской области объект инфраструктуры получил повреждения. Об этом 19 ноября сообщил глава местной военной администрации Руслан Кравченко.

Иван Шилов ИА Регнум

«В одном из районов повреждён инфраструктурный объект. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Пожар ликвидирован», — проинформировал он.

Чиновник добавил, что ночью пять часов в регионе работала воздушная тревога.

Минобороны России пока не сообщало об атаках по каким-либо военным объектам на территории Киевской области.

Ранее, 19 ноября, украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Киеве и Киевской области на фоне действующего режима воздушной тревоги. Предупреждение об угрозе с воздуха действовало также в Винницкой, Полтавской, Сумской, Черниговской, Хмельницкой, Черновицкой и Черкасской областях.

Кроме того, оперативное командование ВСУ 18 ноября сообщило о взрыве на объекте энергетической инфраструктуры в Одесском районе. По утверждению украинских военных, после взрыва на объекте вспыхнул пожар. На территории Одесской области 18 ноября дважды объявляли воздушную тревогу.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам инфраструктуры на Украине с 10 октября 2022 года. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.