Бухарест, 19 ноября, 2023, 11:50 — ИА Регнум. В ходе тактических учений F. A. Patriot Spark — 23.11, проходивших в Румынии на полигоне в Капу-Мидия со 2 по 17 ноября, военным не удалось запустить одну из трёх ракет ЗРК Patriot, поставленных из США. Об этом сообщили в министерстве национальной обороны страны.

Mark Holloway

Это были первые учения по применению комплекса. Запуск двух боевых ракет прошёл успешно, третья не смогла покинуть пусковую установку. Как пояснили в минобороны страны, проблему вызвала ошибка связи между системой управления и пунктом управления.

Представитель оборонного ведомства генерал Константин Спыну заверил, что инцидент не поставил бы под угрозу выполнение настоящей боевой задачи.

«Я бы не сказал, что это был технический сбой. Это была задержка в работе, которая может произойти в любой момент с любой подобной системой на вооружении других армий», ― пояснил он.

По его словам, это была банальная ошибка датчика, нарушившая связь, но это подлежит диагностике.

Как сообщало ИА Регнум, решение о закупке американских систем ПВО Patriot парламент Румынии утвердил в ноябре 2017 года. Общая стоимость сделки составила более $3,9 млрд. Она стала самой дорогой в истории вооружённых сил страны.

К настоящему времени на вооружение румынских ВВС поступили четыре ЗРК Patriot. К концу года в строй войдут второй, третий и четвёртый комплексы.

Всего Бухарест приобрёл семь ЗРК Patriot. Ещё три системы должны законтрактовать, их закрепят за сухопутными войсками.

Автор портала The Drive Тайлер Роговей написал, что установки Patriot на Украине не могут защититься от ударов российских ракет из-за своего несовершенства. Они оставляют большой электромагнитный след, который легко обнаруживают российские средства перехвата. При этом конфигурация Patriot не обладает должной мобильностью и перемещение ЗРК требует времени.

Система MIM-104 Patriot считается лучшим ЗРК на вооружении США и стран НАТО. Однако испанские эксперты отметили, что американские ЗРК не столь эффективны в противодействии российским оперативно-тактическим ракетным комплексам (ОТРК) «Искандер» и «Кинжал».