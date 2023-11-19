Стокгольм, 19 ноября, 2023, 11:12 — ИА Регнум. В Швеции автошколу наказали за использование русского языка. Об этом сообщило издание Samnytt.

РИА Новости/Виталий Белоусов

Жалобу на одну из стокгольмских автошкол из-за инструктора, который разговаривал по-русски, написал украинец. Он попросил преподавателя проводить занятия на английском или шведском языках, однако тот отказался.

Поведение педагога посчитали дискриминацией по этническому признаку. При этом сам инструктор объяснил отказ низким уровнем владения шведским языком. Теперь школа должна выплатить украинцу компенсацию в размере 40 тысяч шведских крон.

Как сообщало ИА Регнум, языковая политика, направленная на полное выдавливание русского языка из употребления, на Украине проводится до сих пор. На сегодня использование русского языка запрещенововсехсферах официальной и общественной жизни страны. В сентябре министр образования Украины Оксен Лисовойпредложил полностью запретить проведение уроков на русском языке в украинских школах.

В Верховной раде первого августа зарегистрировали законопроект о штрафах за прослушивание и исполнение русских песен в общественных местах. Планируется, что таким образом можно будет регулировать работу точек торговли, питания и услуг, не поддерживающих национальный музыкальный продукт и публично использующих музыкальный продукт «государства-агрессора».

В конце октября за прослушивание песен российской группы «Руки вверх!» наказали служивших в Закарпатье украинских пограничников. Их отправили на передовую. Также не приветствуются и разговоры на русском языке среди пограничников.

26 октября в Киеве две женщины устроили скандал в такси из-за отказа водителя перейти на украинский язык. Пассажирки потребовали от таксиста говорить на государственном языке, после чего тот предложил им покинуть машину. Эстонская компания Bolt, которая является создателем мобильного приложения для вызова такси, заявила, что навсегда заблокировала аккаунт киевского таксиста. После языкового скандала мужчину уволили.

Во Львове 3 ноября продавец на рынке отказалась обслуживать женщину из-за того, что та говорила на русском языке, и назвала её «мразотой».