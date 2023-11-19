Киев, 19 ноября, 2023, 11:45 — ИА Регнум. На содержание офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского тратят колоссальные суммы — порядка 58 тыс. долларов в час, или 2,1 млн гривен. Об этом сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на странице в Facebook (социальная сеть, принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Интересно, знают ли украинцы, во сколько им обходится содержание Зеленского и его подельников из «Квартала-95», которые заняли много кабинетов в так называемом офисе президента на Банковой? Колоссально дорого!» — написал Азаров.

Бывший глава правительства также назвал кощунственной новость о том, что на фоне таких трат руководства страны студенты за границей останутся без стипендий.

Заместитель главы министерства образования и науки Украины Михаил Винницкий 19 ноября сказал, что обучающихся за рубежом украинских студентов лишат стипендий. По его словам, это будет означать экономию средств бюджета, что, в свою очередь, позволит увеличить стипендии тем, кто находится на территории Украины. На этот вопрос обратил внимание Зеленский, добавил Винницкий.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Украину несчастной страной. Поясняя, он напомнил слова и. о. первого замгоссекретаря США Виктории Нуланд, которая призналась в том, что на Украину с 1991 года потрачено $5 млрд. Эти средства, по словам Нуланд, выделили для прихода к власти на Украине «демократического» правительства.

Украина несчастна ещё и потому, что за неё думает другая страна — какое правительство должно быть, и платит за неё «по счётчику», обратил внимание Песков.