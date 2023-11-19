Амман, 19 ноября, 2023, 10:42 — ИА Регнум. Арабские страны не станут вводить войска в сектор Газа для обеспечения безопасности после окончания палестино-израильского конфликта. Об этом в ходе конференции по региональной безопасности в Бахрейне заявил министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади. Его слова привела газета The New York Times.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что согласие на участие миротворческих сил, по сути, дало бы израильским военным разрешение на уничтожение Газы.

«Людей убивают изо дня в день, а потом мы должны прийти и навести порядок после Израиля? Этого не будет», — сказал Сафади.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что арабские страны не станут врагами для палестинцев. Он также заявил, что не понимает, как Израиль планирует достичь цели по уничтожению боевиков.

Как сообщало ИА Регнум, обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло 7 октября. Палестинское движение ХАМАС произвело массированный обстрел территории Израиля и захватило несколько населённых пунктов. В ответ израильские войска начали наносить удары по целям на территории сектора Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населённые пункты у границы с анклавом.

В начале ноября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США и Израиль рассматривают три варианта будущего сектора Газа в случае, если израильская армия сможет вытеснить палестинское движение ХАМАС из анклава. Первый вариант предполагает направление в сектор Газа миротворческой миссии из военных США, Великобритании, Франции и Германии. При этом контроль над анклавом перейдёт странам Ближнего Востока.

Министр иностранных дел Сергей Лавров в середине ноября в очередной раз заявил о неизбежности создания государства Палестина в будущем. 12 октября он отметил, что Россия надеется на выполнение резолюции Совета Безопасности ООН о создании этого государства по завершении горячей фазы конфликта на Ближнем Востоке.

Совет Безопасности ООН 15 ноября принял резолюцию Мальты, нацеленную на защиту детей в секторе Газа. Документ предусматривает требование от всех сторон конфликта соблюдения обязательств в рамках международного права, в том числе в вопросе защиты мирных граждан, особенно детей.

Представитель Белого дома Эдриенн Уотсон 18 ноября заявила, что власти Израиля и палестинское движение ХАМАС не смогли договориться о приостановке военных действий.