Каракас, 19 ноября, 2023, 11:24 — ИА Регнум. У Венесуэлы есть планы совместно с Россией восстановить прежний суточный уровень добычи нефти и увеличить его вдвое. Об этом рассказал министр иностранных дел Иван Хиль Пинто в интервью «РИА Новости».

Егор Алеев/ТАСС

За последние годы суточный показатель совместной с Россией добычи нефти достиг 120-150 тыс. баррелей в сутки. Хиль подтвердил, что санкции оказали сильное влияние на добычу.

«Цель на первом этапе — восстановить тот уровень, который у нас был всего пару лет назад с компанией «Роснефть», у которой сейчас другая схема работы», — сказал глава МИД.

Вместе с тем, он сообщил о планах возобновить переговоры и участие российских компаний в совместных предприятиях. Министр указал, что на первом этапе его страна стремится к восстановлению уровня добычи, который был пару лет назад. Вторым же этапом станет увеличение показателей производства как минимум вдвое.

16 ноября во время переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве Хиль договорился о расширении торговой и инвестиционной кооперации, контактов между деловыми кругами России и Венесуэлы.

Во время совместной пресс-конференции они заявили, что Москва и Каракас наработали многочисленные проекты в области нефтедобычи и разработки газовых месторождений, медицине, фармацевтике, коммуникациях, а также в сельском хозяйстве, космосе и сфере новых технологий. По всем этим направлениями обе страны договорились наращивать темпы и объёмы взаимодействия.

Как сообщало ИА Регнум, страны ОПЕК+ договорились 4 июня о продлении соглашения о сокращении добычи нефти до конца 2024 года. Они решили изменить суточный уровень добычи нефти, начиная с 2024 года на уровне 40,46 млн баррелей в сутки.