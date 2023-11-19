Париж, 19 ноября, 2023, 10:30 — ИА Регнум. Франция провела первое успешное испытание стратегической баллистической ракеты М51.3 без ядерного заряда, сообщил министр обороны страны Себастьян Лекорню в соцсети Х (бывшее Twitter).

ТАСС/IMAGO/PIN

«Это событие увековечивает доверие к нашему ядерному сдерживанию и демонстрирует превосходство сектора пусковых установок», — написал французский министр.

Испытания прошли в строгом соответствии с международным правом.

Учебная боевая часть ракеты приземлилась в северной части Атлантики в сотнях километров от берега.

Размещаемая на подлодках межконтинентальная баллистическая ракета М51 несёт 6–10 термоядерных боеголовок TN 75.

Как сообщало ИА Регнум, во Франции в конце июня в первый раз испытали гиперзвуковой управляемый боевой блок (УББ) V-MAX. Двигатель для блока создала компания ArianeGroup, он может развивать скорость свыше 6 тыс. км/ч. Отмечалось, что белый след от первого полёта гиперзвукового блока увидели в Тулузе и Монпелье, а также в Аквитании и расположенной на севере Испании Стране Басков. Первый запуск V-MAX планировали провести ещё в 2021 году.