Газа, Палестина, 19 ноября, 2023, 10:58 — ИА Регнум. Военное крыло палестинского движения ХАМАС потеряло связь с отвечающими за жизнь израильских заложников группами. Об этом 18 ноября заявил представитель боевого крыла движения «Бригады Изэддин аль-Кассам» Абу Убайда в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы потеряли связь с некоторыми группами, ответственными за защиту пленных врага, и судьба пленников и наших людей остаётся неизвестной», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 18 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив и ХАМАС не смогли договориться об освобождении заложников из палестинского плена. Он пообещал сразу сообщить, если удастся достигнуть такой договорённости.

Американский журналист Сеймур Херш 17 ноября написал, что премьер-министр Израиля отказался от сделки по освобождению заложников, которая была согласована с США. Журналист уточнил, что ХАМАС в обмен на освобождение 71 заложника настаивал на пятидневном прекращении боёв, однако это предложение отверг Нетаньяху.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке началось 7 октября, когда движение ХАМАС произвело массированный обстрел территории Израиля и захватило несколько населённых пунктов. В числе прочего боевики палестинского движения захватили свыше 200 израильских заложников.

В ответ на это Израиль начал обстрелы и бомбардировки территории сектора Газа, а также освободил захваченные ХАМАС населённые пункты. Позднее, 27 октября, Тель-Авив начал наземную военную операцию в палестинском анклаве.

ЦАХАЛ 18 ноября объявила о расширении военной операции на территории палестинского анклава. Сообщается о боестолкновениях с крупными силами ХАМАС в двух районах города Газы.