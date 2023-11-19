Вашингтон, 19 ноября, 2023, 10:00 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден поручил подготовить санкции в отношении израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан, притесняющих палестинцев. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на внутренний документ, о содержании которого сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.

«Байден поручил высшим должностным лицам подготовить запреты на выдачу виз и санкции для экстремистских израильских поселенцев, нападающих на палестинцев на Западном берегу и вытесняющих их», — говорится в материале.

По информации издания, поручение американского лидера направили высокопоставленным чиновникам, включая главу американского Госдепа Энтони Блинкена и министра финансов США Джанет Йеллен.

Отмечается, что в санкционные списки США включат физические и юридические лица, которые прямо или косвенно будут вовлечены в действия, «подрывающие безопасность или стабильность» на Западном берегу реки Иордан.

Как сообщало ИА Регнум, 18 ноября представитель Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что Израиль и палестинское движение ХАМАС не смогли договориться о приостановке боевых действий. Эту же информацию подтвердил агентству Reuters один из американских чиновников.

Ранее в этот же день Байден написал, что палестинский народ имеет право на собственное государство и будущее, независимое от ХАМАС. По утверждению президента США, он «с разбитым сердцем» смотрит на фотографии из сектора Газа, где запечатлена гибель тысяч мирных граждан, включая детей.

Американский лидер 18 ноября заявил, что украинский и ближневосточный конфликты могут стать для мира «огромным прогрессом». Он также призвал США не терять решимости и добиваться целей надежды и свободы, при этом борясь с яростью, обидами и войнами.