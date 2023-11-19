Газа, Палестина, 19 ноября, 2023, 09:39 — ИА Регнум. Как минимум 31 человек погиб в ночь на 19 ноября в результате бомбардировок израильскими военными сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в медицинских структурах палестинского анклава.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации источника, все эти люди погибли в результате ударов армии Израиля по жилым домам в центральной части Газы.

Как сообщало ИА Регнум, 18 ноября президент Колумбии Густаво Петро осудил бомбардировки военными Израиля территории сектора Газа. Он также назвал такие действия Тель-Авива варварством.

Телеканал Al Jazeera 17 ноября сообщил, что количество погибших в секторе Газа от ударов израильских военных с момента обострения конфликта на Ближнем Востоке выросло до 11 470 человек. По информации источника, эти данные не обновлялись несколько дней, так как собирающая эту информацию система здравоохранения палестинского анклава находится в коллапсе.

Представитель Белого дома Эдриенн Уотсон 18 ноября заявила, что Тель-Авив и палестинское движение ХАМАС не смогли договориться о приостановке военных действий.