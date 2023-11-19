Вена, 19 ноября, 2023, 09:28 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский не сможет постоянно откладывать выборы президента Украины. Такое мнение 18 ноября высказал министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг в интервью газете Die Presse.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Я думаю, что это проблематично. Я могу понять отсрочку, но вечно переносить [выборы] нельзя», — сказал он в ответ на вопрос о том, является ли приемлемым нежелание Зеленского проводить выборы во время военных действий.

Как передавало ИА Регнум, 9 ноября информационный канал Fox News сообщил, что решение Зеленского об отмене президентских выборов на Украине в 2024 году оставит её без союзников с Запада, так как это нарушение принципов демократии. Отмечалось, что глава киевского режима заявил об этом на фоне разлада с главкомом ВСУ Валерием Залужным.

Зеленский 7 ноября подчеркнул, что сейчас не время для выборов на Украине. Он потребовал прекратить информационные волны на эту тему и назвал безответственным вбрасывание этой темы в украинское общество.

По словам украинского политика, Киеву нужно сфокусироваться на вопросах обороны. Он также указал на то, что на Украине есть структуры, способные ставить точки и давать обществу все необходимые ответы.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба 3 ноября заявил, что глава киевского режима не отказался от варианта с проведением в стране президентских выборов. По его словам, Зеленский рассматривает возможности проведения голосования весной 2024 года.