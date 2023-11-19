Рамалла , 19 ноября, 2023, 09:13 — ИА Регнум. В больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа остаются свыше 300 человек. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

ТАСС/ Bashar Taleb/APA Images via ZUMA

«В «Аш-Шифе» остаются 25 медицинских работников и 291 пациент», ― говорится в сообщении на сайте организации.

В ВОЗ уточнили, что среди пациентов ― 32 младенца, состояние которых медики оценивают как критическое.

Также отмечено, что у подавляющего большинства пациентов медучреждения различные травмы конечностей, 29 человек не могут передвигаться без медицинской помощи. Также из-за тяжёлой санитарной ситуации в больнице и отсутствия антибиотиков у многих пациентов инфицированы раны.

Представители ВОЗ, побывавшие больнице, назвали ситуацию отчаянной.

Как сообщало ИА Регнум, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейрус заявил 18 ноября, что медицинский комплекс «Аш-Шифа» в секторе Газа больше не может функционировать: нет воды, нет еды, нет электричества, нет топлива, запасы медикаментов истощены.

Он также подчеркнул необходимость эвакуировать оставшихся в больнице медицинских сотрудников и пациентов. По его словам, ВОЗ уже начала работу над планом срочной эвакуации, которая должна пройти в ближайшие двое-трое суток.

Людей доставят на юг палестинского анклава и разместят в медицинском комплексе Нассер и в Европейской больнице в Газе. В ВОЗ уточнили, что ждут от сторон конфликта гарантий безопасности для вывоза людей.