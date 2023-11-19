Астана, 19 ноября, 2023, 08:50 — ИА Регнум. Стала известна причина смерти советской и киргизской актрисы Татьяны Стрельцовой. Как сообщили в пресс-службе президента Киргизии Садыра Жапарова, 70-летняя артистка умерла после продолжительной болезни.

kino-teatr.ru Татьяна Стрельцова

«Стрельцова умерла 17 ноября после продолжительной болезни», ― цитирует ТАСС слова представителя пресс-службы.

Как сообщало ИА Регнум, о смерти актрисы Государственного национального русского театра драмы имени Чингиза Айтматова, народной артистки Киргизии, педагога-наставника Татьяны Стрельцовой сообщила пресс-службе президента Киргизии Садыра Жапарова. Она скончалась 17 ноября в возрасте 70 лет в Бишкеке.

Татьяна Стрельцова окончила Театральную студию при Государственном русском драматическом театре им. Крупской. С 1972 года актриса служила в русском театре драмы в Бишкеке.

На её счету более 70 ролей в театральных постановках. Она сыграла такие роли, как Галя Четвертак в спектакле «А зори здесь тихие», Элиза Дулиттл в «Пигмалионе», Агафья в «Живи и помни», и многие другие. Театральные критики высоко оценивали работы актрисы не только на родине, но и за пределами Киргизии.

За заслуги в развитии театрального искусства в 1983 году Стрельцову удостоили почётного звания «Заслуженная артистка Киргизской ССР», а в 1996 году почетного звания «Народная артистка Кыргызской Республики».