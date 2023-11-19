Берлин, 19 ноября, 2023, 08:27 — ИА Регнум. Жители Берлина, выступающие против бомбардировок сектора Газа, вышли на улицы города в знак протеста. Демонстрация с участием порядка 4 тыс. человек прошла 18 ноября, сообщило немецкое социально-политическое издание Focus.

Протестующие собрались у недалеко от Инвалиденпарка в районе Митте и проследовали до монумента «Большая звезда» в районе Тиргартен. Участники акции несли протестные лозунги и транспаранты с требованием свободы для Газы и критикой у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, прибывшего в Берлин для переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Как сообщало ИА Регнум, на улицах Нью-Йорка 9 ноября прошли митинги с участием сотен демонстрантов в поддержку Палестины. Люди требовали свободы для палестинцев.

11 ноября пропалестинские протестующие собрались возле дома президента США Джо Байдена в Делавэре с требованием прекращения огня в секторе Газа. К митингующим присоединились тысячи человек. Толпа дошла до дома американского лидера.

В тот же день в Лондоне в ходе пропалестинских демонстраций девять полицейских пострадали при разгоне активистов, 126 участников задержали. Протестующие запускали пиротехнику, пытались прорваться к огражденному военному мемориалу Кенотаф, где проходили мероприятия по случаю Дня памяти павших. Аресты начались после того, как фейерверки попали в лица полицейских.

В ходе митинга в Вашингтоне, который прошёл 15 ноября у здания Капитолия с участием почти 150 человек с требованием немедленно прекратить огонь на Ближнем Востоке, пострадали шесть полицейских. Сотрудники правопорядка получили травмы от незначительных порезов до применения перцового баллончика и ударов кулаками. В результате порядка десяти манифестантов задержали.