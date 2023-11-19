Купянск, Украина, 19 ноября, 2023, 08:24 — ИА Регнум. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» Вооружённых сил России на купянском направлении ударили по пункту временной дислокации ВСУ с личным составом и оружием. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Mil.ru РСЗО «Ураган»

«Два «Урагана» добираются до точки пуска ракет разными дорогами — каждый из своего укрытия. Почти синхронно расчеты приводят в боевое положение свои машины, наводятся на цель и начинают по ней работать 220-мм снарядами. Ответ разведки приходит быстро — цель поражена», — уточнили в ведомстве.

Старший офицер реактивной батареи с позывным Самшит рассказал, что РСЗО «Ураган» используются для уничтожения командных пунктов и пунктов временной дислокации, часто при ударах обезвреживая вражескую технику.

«Поражали БМП, танки. Из иностранной техники поражали польские самоходки Crab и так называемые американские М777», — сказал боец.

В Минобороны отметили, что система «Ураган» может бить по целям, которые отдалены от места стрельбы на 40 км. При этом необходимо учитывать траекторию полета реактивных снарядов и погодные условия.

Точность стрельбы корректируют с помощью беспилотных летательных аппаратов. Их операторы определяют места попадания боеприпасов. Военнослужащие также часто меняют позиции для стрельбы до 10 раз в сутки, чтобы избежать ответного огня в случае их обнаружения противником.

Как сообщало ИА Регнум, 11 октября Минобороны РФ обнародовало информацию о том, что на краснолиманском направлении расчёты РСЗО БМ-21 «Град» Вооружённых сил России уничтожили опорный пункт и миномётные позиции ВСУ на краснолиманском направлении. После поражения целей российские военные совершили противоогневой манёвр и покинули свои позиции, с которых вели стрельбу по противнику.

17 октября стало известно, что министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел совещание, в ходе которого обсуждались перспективы развития и увеличение производства ствольной артиллерии и РСЗО. Глава ведомства отметил важность производства артиллерийских систем и боеприпасов в оперативном порядке.