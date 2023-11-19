Киев, 19 ноября, 2023, 08:14 — ИА Регнум. Сомнения в способности Украины противостоять России в долгосрочной перспективе открыто высказал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью украинскому «24 каналу».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Подоляк

Подоляк посетовал что Россия продолжает тратить огромные средства на проведение спецоперации.

«Есть у нас хоть один шанс сохраниться в исторической перспективе в 10 или 15 лет?» — задал вопрос Подоляк и сам же попытался на него ответить.

По мнению советника офиса главы Украины, успех ВСУ в зоне боевых действий определяется тремя факторами: соотношение ресурсов между Россией и Украиной, количества вооружения у обеих сторон конфликта и сроков, когда это оружие начнёт использоваться военными на поле боя.

Подоляк предложил способ как полностью нивелировать преимущество России. По мнению украинского чиновника, для этого нужно ограничить количество её ресурсов.

«Нужно сделать так, чтобы у России было гораздо меньше ресурсов», — пояснил Подоляк. Эта мера, указывает Подоляк, поможет Украине обрести преимущество.

Ранее ИА Регнум сообщало, что советник руководителя офиса главы киевского режима Подоляк 17 ноября в интервью украинскому «24 каналу» заявил о своём недовольстве сроками поставок западного оружия Украине, которые иногда превышают 100 дней.