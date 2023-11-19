Пекин, 19 ноября, 2023, 08:05 — ИА Регнум. Девять самолётов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вошли в опознавательную зону сил противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня, заявили в министерстве обороны острова в воскресенье, 19 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

«Сегодня с 07:00 (02:00 мск) мы зафиксировали самолёты НОАК, девять из которых пересекли срединную линию и вошли в юго-западную опознавательную зону нашей ПВО», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Как передавало ИА Регнум, 26 августа министерство обороны Тайваня зафиксировало приближение к острову 32 летательных аппаратов и девяти кораблей НОАК, пересёкших «срединную линию» и вошедших в опознавательную зону средств противовоздушной обороны Тайваня. В ответ тайваньские военные задействовали самолёты, корабли и наземные ЗРК для наблюдения за целями.

Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась в августе 2022 года после визита на остров Нэнси Пелоси, занимавшей на тот момент пост спикера палаты представителей Соединённых Штатов Америки. Китайская сторона, считающая Тайвань частью своей территории, осудила визит американского политика.