Киев, 19 ноября, 2023, 07:56 — ИА Регнум. Польша, Словакия, Чехия и Венгрия являются врагами Украины, которые уже окружили её, заявил бывший советник эск-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин в видеовыступлении на своём YouTube-канале.

Он призвал украинские власти заключить с Россией соглашение о прекращении огня, что позволит Киеву переключить внимание на противостояние с государствами на западном направлении. По словам эксперта, украинской стороне достаточно достигнуть хотя бы временного перемирия с РФ.

Соскин считает, что Владимир Зеленский попал в безвыходное положение и из-за этого обвиняет Россию в стремлении якобы спровоцировать на Украине переворот. Вместе с тем экс-советник подчеркнул, что у РФ нет причин так поступать, а реальные планы по свержению Зеленского вынашивают именно на Западе.

Он полагает, что такие шаги способны спровоцировать гражданскую войну на Украине и привести к власти военных. Соскин также считает, что мирное соглашение позволит отменить военное положение и провести выборы, а это, в свою очередь, поможет украинскому обществу «выпустить пар».

Эксперт отметил, что у Киева ещё есть время, чтобы выйти из «состояния военной хунты» и исправить ситуацию.

Как сообщало ИА Регнум, 15 ноября бывший разведчик ЦРУ Фил Джиральди допустил, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США может ликвидировать Владимира Зеленского своими силами. При этом он не исключил, что Вашингтон делегирует эту задачу кому-то из чиновников или генералов на Украине, у которых есть конфликт с этим политиком.

30 октября заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин рассказал в беседе с ИА Регнум о том, что Владимир Зеленский создал для украинских военных такую ситуацию, что те его ненавидят. Он добавил, что ВСУ несут колоссальные потери, но при этом не могут выполнить поставленные перед ними боевые задачи.