Техас, США, 19 ноября, 2023, 07:49 — ИА Регнум. Власти штата Техас (Соединённые Штаты Америки) начали строительство нового участка стены вдоль границы с Мексикой, заявил губернатор штата Грег Эбботт 18 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Граница Мексики и США

«Техас — первый и единственный штат в Америке, который строит собственную пограничную стену», — написал губернатор на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter), прикрепив видео с возведением нескольких секций сооружения.

Эбботт отметил, что штат продолжит самостоятельно предпринимать действия по своей защите, пока власти Соединённых Штатов Америки не начнут заниматься решением этой проблемы.

Как передавало ИА Регнум, 6 февраля губернатор штата Техас спустя нескольких месяцев переговоров между государственными чиновниками заявил овозобновлении строительства заградительной стены вдоль границы с Мексикой. По данным телеканала Fox News, комиссия по объектам Техаса утвердила проект строительства, одобрив контракт на сумму в 167 млн долларов.