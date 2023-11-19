Вашингтон, 19 ноября, 2023, 07:07 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский был настолько уверен в своей исключительности, что стал в наглой манере требовать у западных союзников оружие и деньги, заявил бывший разведчик США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Под конец лета он стал уже не просить о чём-то, а диктовать условия. Его требования стали настолько абсурдными, что газета Time назвала его «персонажем-мессией» с бредовым чувством величия», — сказал Риттер.

Он подчеркнул, что роль в этом также сыграли западные союзники Украины, вложившие большое количество ресурсов в популяризацию фигуры Зеленского, некоторые даже сравнивали его с такой исторической фигурой, как Уинстон Черчилль.

Как передавало ИА Регнум, ранее бывший аналитик ЦРУ США Реймонд Макговерн предположил, что Владимира Зеленского в ближайшее время могут «ликвидировать» на фоне провала контрнаступления Вооружённых сил Украины. Он также указал на сокращение поддержки Киева в американском конгрессе и странах Европы, несмотря на растущие потребности украинской армии в вооружении и резервах.