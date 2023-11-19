Киев, 19 ноября, 2023, 07:02 — ИА Регнум. Отключения электроэнергии наблюдаются в более чем 400 населённых пунктах Украины в результате атаки российских беспилотников. Об этом 19 ноября сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM БПЛА «Герань-2»

Представитель минэнергетики Украины уточнил, что в результате ударов беспилотников прекратилась подача электроэнергии более чем 1500 потребителей.

Глава Украины Владимир Зеленский указал, что средствами ПВО, по его словам, сбито 29 из 38 российских беспилотников в период с 20:00 мск по 04:00 мск. При этом украинский глава отметил, что чем ближе к зиме, тем мощнее будет пытаться ударить Россия.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Киев может атаковать российскую энергетическую инфраструктуру, если Россия усилит удары по украинским электросетям зимой, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко. При этом глава минэнергетики указал, что не является служащим ВСУ и не обсуждал возможные атаки на энергетическую инфраструктуру России с американскими правительственными чиновниками.