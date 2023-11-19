Киев, 19 ноября, 2023, 06:43 — ИА Регнум. Украинские студенты, покинувшие страну и обучающиеся за рубежом, будут лишены стипендий, заявил заместитель главы министерства образования и науки Украины Михаил Винницкий, слова которого приводит Espreso. tv.

Иван Шилов ИА REGNUM Студенты

«Вопрос стипендиального обеспечения им будет перекрыт, и в этом случае это будет означать, что у нас будет экономия средств, которая позволит увеличить стипендии тем, кто находится на территории Украины», — сказал Винницкий.

Он отметил, что на вопрос об ограничении стипендиальных выплат покинувшим страну студентам также обратил внимание глава киевского режима Владимир Зеленский.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что Зеленский поддержал инициативу по упрощению выезда за рубеж украинских студентов непризывного возраста для получения более квалифицированного образования. Напомним, что на данный момент на Украине призыву подлежат мужчины с 27 до 60 лет.