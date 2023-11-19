Киев, 19 ноября, 2023, 06:45 — ИА Регнум. Украинские военные в рамках плана своего контрнаступления полагали, что российские войска испугаются и разбегутся, встретившись с западными танками Leopard и боевым машинами пехоты (БМП) Bradley, преданными Киеву, но этого не произошло. Об этом написал журнал Forbes со ссылкой на рассказ потерявшего ногу офицера ВСУ Николая Мельника.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Он утверждает, что киевские командиры искренне считали, что бойцы Вооружённых сил России сразу будут сдаваться в плен при виде указанной техники. По мнению Мельника, это привело к недооценке действий российских войск со стороны ВСУ и к ошибкам украинской армии, пытавшейся разрушить оборону ВС РФ.

Кроме того, офицер сообщил, что военнослужащие Вооружённых сил Украины тщетно ожидали прибытия своей авиации. Вместо этого, как он отметил, по позициям украинских войск били российские вертолеты Ка-52, методично уничтожавшие уязвимые для ударов с воздуха БМП Bradley.

Журналисты уточнили, что Мельник служит в ВСУ уже девять лет и перед контрнаступлением перешёл в 47-ю бригаду украинских сил. В статье также говорится, что в первый же день после участия в бою офицер подорвался на мине и потерял ногу.

Как сообщало ИА Регнум, 7 октября офицер ВСУ Александр Солонько в интервью журналистам заявил, что российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) не позволяют войскам Украины безопасно перемещать свою технику и проводить ротацию личного состава.

Он подчеркнул, что наибольшую опасность для украинских военных представляют дроны «Орлан». По словам Солонько, эти БПЛА всегда висят над головами бойцов ВСУ.

1 ноября издание País выпустило статью обозревателя Кристиана Сэгуры, который предположил, что ВСУ вынужденно остановили контрнаступление из-за огромных потерь на минных полях.