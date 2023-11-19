Буэнос-Айрес, 19 ноября, 2023, 06:32 — ИА Регнум. Детям кандидата в президенты Аргентины Серхио Массы суд предписал постоянную охрану после поступления многочисленных угроз жизни. Об этом 18 ноября сообщил телеканал TN.

Иван Шилов ИА Регнум Аргентина, выборы

Уточняется, что федеральная судья Мария Сервини предписала постоянную охрану супруге кандидата в президенты Малене Гальмарини и их детям после того, как женщина сообщила об угрозах, поступавших в свой адрес и в адрес детей.

Отмечается, что угрозы стали поступать после публикации в открытом доступе номеров телефонов детей и супруги Массы сторонниками движения «Свобода наступает», выдвинувших другого кандидата в президенты — Хавьера Милея.

Кроме того, отдел компьютерных преступлений Федеральной полиции Аргентины (PFA) начал расследование по данному делу. Задержаны уже пятеро подозреваемых в распространении личных данных семьи Серхио Массы.

Второй тур президентских выборов в Аргентине назначен на 19 ноября.