Наступил новый, 634-й день специальной военной операции (СВО) на Украине. Летевший к Москве украинский беспилотный летальный аппарат (БПЛА) самолетного типа сбили российские военные ночью 19 ноября, известил в своём Telegram-канале мэр российской столицы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Момент уничтожения беспилотника в Подмосковье засняла одна из камер наружного наблюдения. В столичных Telegram-каналах появилась информация, что осколки дрона упали на Горьковское шоссе в районе Старой Купавны. Дорогу перекрывали, о пострадавших не сообщалось.

В Минобороны РФ уточнили, что террористическая атака БПЛА самолетного типа была предпринята 19 ноября в 01:00 мск.

В Белгородской области под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал поселок Ровеньки. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, по предварительным данным, повреждено три частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады и заборы, также повреждена линия электропередачи. Пострадавших нет.

Тем временем свой профессиональный праздник в зоне СВО встречают ракетчики и артиллеристы.

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Уже 10 артиллерийских полков, артиллерийских бригад и ракетных бригад стали гвардейскими. Два соединения удостоены ордена Кутузова.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.