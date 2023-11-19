Бишкек, 19 ноября, 2023, 05:48 — ИА Регнум. Актриса Государственного национального русского театра драмы имени Чингиза Айтматова, народная артистка Кыргызской Республики, педагог-наставник Татьяна Стрельцова скончалась в возрасте 70 лет в Бишкеке. Об этом этом 18 ноября сообщила пресс-служба президента Киргизии Садыра Жапарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Траур

Уточняется, что исполнительница более 70 ролей в театральных постановках ушла из жизни 17 ноября. О причинах смерти артистки не сообщается.

«Вклад Татьяны Стрельцовой в развитие театрального искусства нашей страны неоценим и бесценен. Такие профессионалы, как она, являются достоянием страны и гарантом сохранения лучших традиций мастерства и передачи их будущим поколениям», — сказано в некрологе.

В пресс-службе президента выразили соболезнования семье, родным и близким актрисы.

Татьяна Стрельцова родилась 15 февраля 1953 года в поселке Москалевка Казахской ССР, окончила Театральную студию при Государственном русском драматическом театре им. Крупской. С 1972 года актриса служила в русском театре драмы в Бишкеке. Она сыграла такие роли, как Галя Четвертак в спектакле «А зори здесь тихие», Элиза Дулиттл в «Пигмалионе», Агафья в «Живи и помни», и многие другие.

Театральные критики высоко оценивали работы актрисы не только на родине, но и за пределами Киргизии. О её работах в спектаклях «Вся надежда», «Без вины виноватые», «Борис Годунов» и других писали журналы «Театр» и «Театральная жизнь».

Отмечается, что актриса была примером служения сцене для коллег и эталоном женственности для зрителей разных поколений.