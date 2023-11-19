Вашингтон, 19 ноября, 2023, 05:26 — ИА Регнум. Американская певица Тейлор Свифт объявила о переносе концерта в бразильском городе Рио-де-Жанейро из-за экстремальной жары, которая стала причиной смерти одной из фанаток артистки. Об этом 18 ноября сообщила сама Тейлор Свифт в соцсетях.

Jana Zills Тейлор Свифт

«Было принято решение перенести сегодняшнее шоу из-за экстремальной жары в Рио-де-Жанейро. Безопасность и здоровье моих фанатов, других выступающих и команды всегда была и будет на первом месте», — указала певица.

Отмечается, что Свифт сообщили о смерти фанатки перед концертом в Рио-де-Жанейро из-за жары. Как отметила певица, информации о трагедии у неё мало, но она выразила соболезнования родным и близким погибшей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что антимонопольная комиссия Сената США проведет слушания, посвященные проблеме отсутствия конкуренции в билетной индустрии. Вопрос с монополией в данной сфере обострился после инцидента с сайтом компании Ticketmaster. Из-за технических проблем на сайте при продаже билетов оказалось, что американской певице Тейлор Свифт и её фанатам некуда обратиться за альтернативой.

Отмечается, что многим поклонникам певицы пришлось ждать часами, при этом они неоднократно вылетали с сайта Ticketmaster во время предварительной продажи билетов на концерт Свифт.