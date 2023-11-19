Анкара, 19 ноября, 2023, 05:12 — ИА Регнум. Турция может разорваться дипломатические отношения с Израилем в случае поддержки со стороны ряда государств, заявил глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу Al Jazeera.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«С самого начала конфликта мы заняли принципиальную позицию: решения должны приниматься одновременно многими исламскими странами, странами мира, даже в Латинской Америке, чтобы они были более мощными», — сказал Фидан.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что исламские страны должны поддерживать друг друга в тяжёлое время. При этом, по его словам, заострять особое внимание на разрыве отношений с Израилем не стоит.

Как ранее передавало ИА Регнум, Хакан Фидан в том же интервью назвал наличие ядерного оружия у Израиля стратегической проблемой, требующей срочного и точного решения. Он отметил, что наличие ядерного оружия в регионе может негативно повлиять на весь мир, и указал, что в Израиле есть чиновники, время от времени угрожающие применить ЯО против палестинцев.