Хельсинки, 19 ноября, 2023, 05:13 — ИА Регнум. Власти Финляндии временно закрыли пятый по счёту контрольный пункт пропуска (КПП) «Вартиус» на российско-финской границе, сообщает финское издание Itlalehti.

Иван Шилов ИА Регнум Граница с Финляндией

Он находится по соседству с международным автомобильным пунктом пропуска «Люття» в Карелии. Журналисты уточнили, что КПП «Вартиус» перестал работать якобы из-за большой загруженности — за один день через него прошли 67 просителей убежища.

При это 17 ноября этот пункт пропустил в Финляндию 18 беженцев.

Как сообщало ИА Регнум, с 18 ноября финская сторона закрыта четыре КПП на границе с Россией. Речь идёт о пунктах «Иматра», «Ниирале», «Нуйямаа», «Ваалимаа»

При этом более восьми тысяч жителей Финляндии подписали петицию против закрытия пограничных переходов. В преамбуле к указанному обращению говорится, что запрет на приграничное сообщение с соседней страной является нарушением прав человека.

17 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Финляндия совершает большую ошибку, выбирая путь конфронтации с Россией. Он добавил, что Москва и Хельсинки всегда имели взаимовыгодные и взаимоуважительные отношения.