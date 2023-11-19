Газа, Палестина, 19 ноября, 2023, 04:34 — ИА Регнум. Медицинский комплекс «Аш-Шифа» в секторе Газа больше не может функционировать, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейрус.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

«Сегодня ВОЗ провела очень рискованную оценочную миссию ООН в больнице «Аш-Шифа» в Газе. Команда увидела, что больница больше не может функционировать: нет воды, нет еды, нет электричества, нет топлива, запасы медикаментов истощены», — написал глава ВОЗ на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

Он также подчеркнул необходимость эвакуировать оставшихся в больнице медицинских сотрудников и пациентов. По его словам, ВОЗ уже начала работу над планом срочной эвакуации, которая должна пройти в ближайшие двое-трое суток.

Как передавало ИА Регнум, ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что вооружённые силы Израиля дали врачам, пациентам и другим находящимся в больнице «Аш-Шифа» лицам всего один час на эвакуацию. Как заявил один из врачей медкомплекса, слова которого привёл телеканал, в такой маленький срок выполнить требование ЦАХАЛ не является возможным, в то время как многие из пациентов больницы находятся в критическом состоянии.