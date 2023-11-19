Рамалла , 19 ноября, 2023, 04:22 — ИА Регнум. Новая эвакуация пациентов из больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа пройдет в ближайшие двое-трое суток, людей доставят на юг палестинского анклава, сообщила на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

Эвакуированных разместят в медицинском комплексе Нассер и в Европейской больнице в Газе. В ВОЗ уточнили, что ждут от сторон конфликта гарантий безопасности для вывоза людей.

В организации также отметили, что больницы на юге сектора Газа работают на пределе своих возможностей и пациенты из «Аш-Шифы» станут дополнительной нагрузкой на медицинский персонал. В сообщении также говорится, что подавляющее большинство пациентов эвакуируемого учреждения имеют различные травмы конечностей, которые они получили из-за боевых действий.

В их числе есть 29 человек, которые не могут двигаться без помощи медиков. Кроме того, нехватка антибиотиков и тяжелая санитарная обстановка в больнице взывают заражение ран у пациентов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее телеканал Al Jazeera передал информацию о том, что израильские военные дали всего один час на эвакуацию пациентов, персонала и беженцев, находящихся в больнице «Аш-Шифа». При этом, по словам одного из медиков, который находится в учреждении, в такой маленький срок провести эвакуацию не получится.

Врач рассказал журналистам, что больница несколько дней находится в осаде и подвергается бомбардировкам. Он добавил, что в комплексе укрываются тысячи людей.

18 ноября газета The New York Times, ссылаясь на источники в администрации США, написала, что израильские войска планируют проводить операцию по зачистке на севере сектора Газа в течение нескольких недель. После неё армия Израиля собирается активизировать боевые действия на юге палестинского анклава.