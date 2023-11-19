Газа, Палестина, 19 ноября, 2023, 04:18 — ИА Регнум. Группа сотрудников организации «Врачи без границ» и их родственников атаковали при попытке эвакуироваться из больницы «Аш-Шифа» на юг сектора Газа. Об этом 19 ноября сообщила пресс-служба организации в соцсети X (Twitter).

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

Уточняется, что группа из 137 человек, состоящая из сотрудников «Врачей без границ» и их родственников, попыталась эвакуироваться из больницы «Аш-Шифа», где расположены помещения организации, на юг сектора Газа. Когда группа на нескольких автомобилях достигла пропускного пункта у реки Бесор, возле него раздались выстрелы, вынудившие сотрудников вернуться.

На обратном пути на «Врачей без границ» было совершено нападение недалеко от офиса организации. Два автомобиля с людьми были преднамеренно атакованы. В результате атаки один человек погиб, один получил ранения.

Организация осудила преднамеренные атаки на группу эвакуируемых граждан и призвала обе стороны палестино-израильского конфликта прекратить боевые действия и предоставить возможность безопасно вывезти мирных жителей из сектора Газа.

Ранее ИА Регнум сообщало, что сотрудник «Врачей без границ» вместе с семьёй погиб при бомбардировке лагеря беженцев в секторе Газа. По данным организации, погибший сотрудник работал лаборантом более двух лет. В момент удара он находился в своём доме в лагере беженцев «Аль-Шейт». В результате бомбардировки его дом обрушился, погибли десятки людей.