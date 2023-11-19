Анкара, 19 ноября, 2023, 03:45 — ИА Регнум. Наличие ядерного оружия (ЯО) у Израиля является стратегической проблемой, которую необходимо решать, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу Al Jazeera,

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Израиль в том, что еврейское государство обладает ядерным оружием, но не признает этого факта. Он пообещал, что, «пока не стало слишком поздно», Турция инициирует создание инспекционного механизма по проверке наличия ЯО у Израиля.

Фидан в свою очередь отметил, что наличие ядерного оружия в регионе негативно повлияет на весь мир. Глава МИД пояснил, что в Израиле есть чиновники, которые угрожают применить ЯО против палестинцев.

Министр также напомнил, что израильские власти не подписывали Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), однако постоянно разрабатывали его с помощью США.

Как сообщало ИА Регнум, в начале ноября министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияхудопустил применение ядерного оружия в секторе Газа. Он назвал это «одной из возможностей» развития конфликта.

7 ноября востоковед Артём Кирпичёнок в беседе с ИА Регнум выразил мнение о том, что израильские власти показали свою слабую адекватность, высказав готовность к атомным бомбардировкам палестинского анклава. При этом эксперт подчеркнул что, нельзя назвать стопроцентной вероятность того, что Израиля имеет ЯО.

9 ноября МИД России опубликовал заявление официального представителя ведомства ИА Регнум, которая отметила, что слова Амихая Элияху говорят о наличии у израильского государства ядерного оружия. Она добавила, что подобные высказывания Москва расценивает как «провокационные и абсолютно недопустимые».