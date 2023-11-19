Москва, 19 ноября, 2023, 03:36 — ИА Регнум. Спецборт МЧС России, на котором находится четвёртая группа российских граждан, эвакуированных из сектора Газа, приземлился в аэропорту Домодедово. Об этом 19 ноября сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Andrey Belenko Аэропорт Домодедово

На борту самолёта Ил-76 МЧС РФ находятся 120 российских граждан и членов их семей, эвакуированных накануне из сектора Газа через КПП «Рафах» в Египте. После приземления спецборта все прибывшие из Каира граждане находятся в зоне таможенного контроля, где работают медики и волонтёры.

Людям выдают тёплую одежду и оказывают необходимую помощь. Часть эвакуированных граждан отправится в пункты временного размещения в Подмосковье, другие направятся к родственникам.

Всего, по данным МЧС России, из сектора Газа эвакуировано более 550 человек, из них 230 детей. В Россию спецбортами МЧС уже доставлены 408 человек.

Ранее ИА Регнум сообщало, что самолёт МЧС России вылетел из Каира в Москву со 120 гражданами РФ, эвакуированными из сектора Газа. В ведомстве подчеркнули, что эвакуированных в течение всего пути сопровождают медики и психологи.

Эвакуация российских граждан и членов их семей из сектора Газа продолжается с 12 ноября. Замглавы МЧС РФ Алексей Серко 13 ноября сообщил, что эвакуацию всех желающих россиян планируется провести за неделю.